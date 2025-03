प्रेग्नेंसी के चलते Kiara Advani ने रणवीर सिंह की ‘Don 3’ से किया किनारा, मेकर्स नई लीड एक्ट्रेस की तलाश में – रिपोर्ट्स

Kiara Advani Exits ‘Don 3’ Due to Pregnancy: बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जो रणवीर सिंह स्टारर ‘डॉन 3’ में मुख्य भूमिका निभाने वाली थीं, अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कियारा ने अपनी प्रेग्नेंसी के चलते फिल्म छोड़ दी है. वह अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने पैरेंटहुड जर्नी पर फोकस करना चाहती हैं. पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कियारा और ‘डॉन 3’ की टीम ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है. इस अप्रत्याशित बदलाव के बाद अब मेकर्स नई लीड एक्ट्रेस की तलाश में जुट गए हैं. हालांकि, अभी तक कियारा और ‘डॉन 3’ के मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

भले ही कियारा ने ‘डॉन 3’ से अपना नाम वापस ले लिया हो, लेकिन वह अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखेंगी. वह फिलहाल जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के साथ ‘वार 2’ और साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी. खबरों के अनुसार, कियारा आडवाणी अपने मेटरनिटी ब्रेक के बाद दो बड़ी फिल्मों के साथ वापसी करेंगी. इनमें मैडॉक फिल्म्स की ‘शक्ति शालिनी’ और यशराज फिल्म्स की ‘धूम 4’ शामिल हैं. ये दोनों फिल्में 2026 में फ्लोर पर जा सकती हैं.

Kiara Advani's Post on 'Don 3'

Thrilled to be part of the iconic Don franchise and to be working with this incredible team! Seeking all your love and support as we set out on this exciting journey together. 🎬@RanveerOfficial @FarOutAkhtar @ritesh_sid @PushkarGayatri @J10Kassim @roo_cha @vishalrr @excelmovies… pic.twitter.com/4oCbQSQwbc

— Kiara Advani (@advani_kiara) February 20, 2024