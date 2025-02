Viral Video: शिकारी बनकर बत्तख के पीछे दौड़ने लगा कुत्ता, फिर खुद ही उल्टे पांव वहां से भागने पर हुआ मजबूर

Dog And Duck Viral Video: जानवरों के बीच कभी-कभी गहरी दोस्ती देखने को मिलती है तो वहीं उनके लड़ाई-झगड़े की वीडियो भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं. दो अलग-अलग प्रकृति के जानवर कभी अपनी गजब की बॉन्डिंग से लोगों के बीच अनोखी मिसाल पेश करते हैं तो वहीं उनके बीच की नोंकझोंक भी कई बार काफी मजेदार हो जाती है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग (Dog) शिकारी बनकर बत्तख (Duck) के पीछे दौड़ लगा देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि कहानी पूरी तरह से बदल जाती है और शिकारी कुत्ता खुद उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाता है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- गोल्डन रिट्रीवर और बत्तख का एक-दूसरे के साथ खेलना सबसे अच्छी चीज है जो मैंने आज देखी है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 2.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: जब लंबे समय बाद हुई कुत्ते और बत्तख की मुलाकात, दोनों ने दोस्तों ने कुछ इस तरह से एक-दूसरे से जताया प्यार (Watch Viral Video)

शिकारी बनकर बत्तख के पीछे दौड़ने लगा कुत्ता

Golden retriever and duck playing with each other is the best thing I've seen today!! pic.twitter.com/0GoeSXFJEx

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 19, 2025