Maha Kumbh Video: 92 वर्षीय मां को ठेले पर बैठाकर, पैदल ही महाकुंभ पहुंचा बुजुर्ग बेटा! देखें दिल छू लेने वाला वीडियो

प्रयागराज: एक बुजुर्ग बेटे ने अपनी 92 वर्षीय मां की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अद्वितीय तरीका अपनाया, जिससे सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान रह गया. अपनी मां को महाकुंभ मेला ले जाने के लिए उन्होंने ठेले पर बैठाकर पैदल ही उसे खींचते हुए मेला क्षेत्र तक पहुंचाया. यह दृश्य न केवल बेटे के कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है, बल्कि मां-बेटे के रिश्ते की गहरी भावना को भी उजागर करता है.

92 वर्षीय मां की एक ही इच्छा थी – महाकुंभ मेला में स्नान करना, लेकिन उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें पैदल चलने में कठिनाई हो रही थी. बेटे ने अपनी मां की इस इच्छा को पूरा करने के लिए ठेले का सहारा लिया और उन्हें आराम से ठेले पर बैठाकर महाकुंभ मेला के लिए रवाना हो गया. वह पैदल ही ठेले को खींचते हुए हजारों श्रद्धालुओं के बीच से होते हुए महाकुंभ मेला पहुंचा.

