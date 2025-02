VIDEO: प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी

महाकुंभ 2025 के अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया. 'स्काई फोर्स' अभिनेता सोमवार सुबह प्रयागराज पहुंचे और इस भव्य धार्मिक आयोजन में भाग लिया. पीटीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, वह घाट पर भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने संगम के पवित्र जल में प्रवेश किया.

स्नान से पहले अक्षय कुमार ने श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई. स्नान के बाद, पूरी तरह भीगे अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया और उनसे हाथ मिलाया. उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा पहन रखा था, जिससे उनकी यात्रा आध्यात्मिकता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है. महाकुंभ में अक्षय की उपस्थिति ने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया.

महाकुंभ मेले के दौरान अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की सराहना की. 57 वर्षीय अभिनेता, जिनकी हाल ही में फिल्म 'स्काई फोर्स' रिलीज हुई थी, ने 2019 के महाकुंभ मेले की अपनी पिछली यात्रा को याद किया और इस बार की व्यवस्थाओं में काफी सुधार होने की बात कही.

#WATCH | Actor Akshay Kumar takes a holy dip in Sangam waters during ongoing #Mahakumbh in UP's Prayagraj pic.twitter.com/rHRM1XrEB0

— ANI (@ANI) February 24, 2025