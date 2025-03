Ramadan Eid Special Dress Designs 2025: रमजान ईद पर अलीना कट, फारसी डिजाइन सलवार और आलिया कट ड्रेस पहनकर अपनी खूबसूरती में लगाएं चार चांद, देखें वीडियो

ईद स्पेशल ड्रेस डिजाइंस (Photo: YouTube)

Ramadan Eid Special Dress Designs 2025: जैसे-जैसे हम रमज़ान (Ramadan) के पवित्र महीने के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, जिसे तीसरा अशरा कहा जाता है. ईद अल-फ़ितर (Eid al-Fitr) मुसलमानों के लिए एक विशेष अवसर है जो रमज़ान के अंत, रोज़े की महीने भर की अवधि और शव्वाल की शुरुआत का प्रतीक है, जो इस्लामी (हिजरी) कैलेंडर का दसवाँ महीना है. यह इस्लाम में दो वार्षिक ईद समारोहों में से एक है, दूसरा ईद अल-अधा है जो इस्लामी वर्ष के अंतिम महीने धुल हिज्जा के दौरान मनाया जाता है. "ईद उल-फ़ितर" शब्द का अर्थ है "उपवास तोड़ने का त्योहार." यह भी पढ़ें: Eid Special Dress Designs 2025: ईद-उल-फितर पर पहनें ऐसी ड्रेस कि लोग आपकी तारीफ करने से खुद को न रोक पाएं, देखें खूबसूरत डिजाइन्स

ईद-उल-फ़ितर रविवार 30 मार्च 2025 या सोमवार 31 मार्च 2025 को होने की उम्मीद है, जो चांद के दिखने पर निर्भर करता है. इस्लामी कैलेंडर चंद्र चक्र का अनुसरण करता है, जिसके कारण ग्रेगोरियन कैलेंडर के सापेक्ष हर साल महत्वपूर्ण तिथियां लगभग 11 दिन आगे बढ़ जाती हैं. ईद-उल-फ़ितर आधिकारिक तौर पर एक दिन तक चलता है और रमज़ान के अंत के बाद चाँद दिखने के बाद शुरू होता है. ईद के दिन महिलाएं और लड़कियां सबसे खूबसूरत दिखाना चाहती हैं इसलिए कई महीने पहले से ही ईद के लेटेस्ट ड्रेस डिजाइंस सर्च करने लगती हैं, अगर आप भी इस ईद-उल-फ़ितर पर कुछ ख़ास पहनना छाती हैं तो हम आपके लिए ले आये हैं (Alina Cut Dress for Eid, Farshi Salwar, Alia Cut Dress, Eid Dress, Heeramandi Dress, Eid Dresses For Women, Eid Dresses for Girls) जिन्हें आप ट्राय कर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं.

लेटेस्ट ईद ड्रेस डिजाइंस वीडियो

रमज़ान को तीन 10-दिवसीय भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को अशरा कहा जाता है, जिसका अरबी में अर्थ है 'दस' प्रत्येक अशरा की अपनी दुआ होती है . एक विशिष्ट प्रार्थना या प्रार्थना जो अल्लाह को पुकारती है और मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पढ़ते हुए रमज़ान के उस विशेष चरण से जुड़ी गतिविधियों का अभ्यास भी करें.