Assault on a Woman: मछली चुराने के आरोप में महिला को पेड़ से बांधकर पीटा, कर्नाटक के मालपे पोर्ट की घटना, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार (Watch Video)

कर्नाटक, उडुपी: देश में रोजाना कही न कही पर महिलाओं के साथ मारपीट और उनके उत्पीडन की घटनाएं सामने आती है. ऐसी एक घटना अब कर्नाटक के उडुपी के मालपे पोर्ट से सामने आई है. इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. एक महिला को कई लोगों ने घेरा हुआ है और उसे पेड़ से बांधा गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है. पुरुष उसको थप्पड़ लगा रहे है.

जानकारी के मुताबिक महिला दलित है और उसपर मछली चोरी करने के आरोप में उसके साथ पेड़ से बांधकर मारपीट की गई. घटना 18 मार्च की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फ़ैल गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Odisha: ओडिशा के बालासोर में महिला आंगनवाड़ी कर्मी को पेड़ से बांधकर पीटा, कई आरोपी गिरफ्तार

महिला को पेड़ से बांधकर पीटा

A disturbing incident of alleged caste-based violence has been reported at #MalpePort, #Udupi, #Karnataka, where a #Dalit woman was reportedly assaulted and tied to a tree after being accused of stealing fish.

The incident, which occurred on March 18th, has ignited widespread… https://t.co/gb6sup20rx pic.twitter.com/lyNUsDznb1

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) March 20, 2025