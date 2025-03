सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें असली बिच्छू फार्म के अस्तित्व को दिखाया गया है, जिसने इंटरनेट को हैरान कर दिया है. जबकि कुछ लोगों को यह फुटेज "आकर्षक" लगता है, वहीं अन्य इसे देखने में पूरी तरह से "भयानक" बताते हैं. वीडियो को मैसिमो नामक एक पेज द्वारा X पर साझा किया गया और कैप्शन दिया गया, "क्या आप जानते हैं? बिच्छू फार्म मौजूद हैं. प्रत्येक बिच्छू प्रतिदिन लगभग 2 मिलीग्राम जहर पैदा करता है, जिसे चिमटी और चिमटे की एक जोड़ी का उपयोग करके निकाला जाता है. एक लीटर की कीमत 10 मिलियन डॉलर है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं के लिए किया जाता है." फुटेज में बिच्छुओं से भरी दीवारें दिखाई देती हैं, उन्हें "बिच्छू फार्म" का हिस्सा बताया गया है और दावा किया गया है कि ऐसी सुविधाएं वास्तव में मौजूद हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: नवी मुंबई में फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स Michael Holston और Mickael Aparicio ने कोबरा और अजगर को पकड़कर बनाई रील, वन विभाग ने मामला करवाया दर्ज

Did you know?

Scorpions farms do exist.

Each scorpion produces about 2 milligrams of venom daily, which is milked using a pair of tweezers and tongs. A liter is worth $10 million, used for cosmetics and medicinespic.twitter.com/Spfierr58i

— Massimo (@Rainmaker1973) March 20, 2025