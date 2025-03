Mumbai Weather: चिलचिलाती गर्मी के बीच ठंडक का होगा एहसास; 20 डिग्री से नीचे जा सकता है पारा

Mumbai Weather: मुंबई में गर्मियों की दस्तक के बीच ठंडक का एहसास होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 22 मार्च को मुंबई की सुबह मार्च 2025 की सबसे ठंडी सुबह हो सकती है. शहर के कुछ इलाकों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है, जबकि इंटीरियर MMR क्षेत्रों में 17-19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. आइए जानते हैं मुंबई के मौसम का पूरा अपडेट.

मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाया रहेगा, जिससे मौसम सुहावना बनेगा. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. इससे पहले शुक्रवार यानी 21 मार्च को भी मुंबई की सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवा के साथ हुई.

दिल्ली, बेंगलुरु सहित भारत के 9 शहरों में बढ़ रहा है हीटवेव का खतरा, मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित; रिपोर्ट.

🚨 Along with pleasant night, Mumbai will wake up to its coolest morning of March 2025 tomorrow, temperatures may dip below 20°C in several areas, Interior MMR likely to see 17-19°C. 📉

