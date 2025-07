Asteroid 2024 YR4 Threatens Moon: 2032 में चंद्रमा से टकरा सकता है 200 फुट चौड़ा क्षुद्रग्रह YR4, पृथ्वी तो सुरक्षित, लेकिन खतरा बना हुआ है

Asteroid 2024 YR4 Threatens Moon: एक ऐसा क्षुद्रग्रह जिसे कभी पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ माना जाता था, अब नज़रों से ओझल हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग से नहीं. 2024 YR4 नाम का यह 200 फुट चौड़ा अंतरिक्षीय पिंड अब 2032 के अंत तक चंद्रमा से टकरा सकता है, और वैज्ञानिक इस टक्कर के संभावित प्रभावों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं. चिली में ATLAS टेलीस्कोप द्वारा 2024 के अंत में खोजा गया यह क्षुद्रग्रह पहले पृथ्वी से टकराने का खतरा माना जा रहा था. नासा के अनुसार, एक समय 22 दिसंबर 2032 तक इसके पृथ्वी से टकराने की 3.1% संभावना थी, जो किसी भी ज्ञात क्षुद्रग्रह के लिए अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई जोखिम दर थी. हालांकि, ज़मीनी दूरबीनों और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) के माध्यम से किए गए नए मापों के आधार पर इसकी कक्षा में लगभग 20% सुधार हुआ है. इसका मतलब यह है कि पृथ्वी अब इस टक्कर से पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन चंद्रमा अब इस संभावित प्रभाव की सीधी रेखा में है. यह भी पढ़ें: धरती पर 2032 में होगा महाविनाश! NASA के वैज्ञानिकों की चेतावनी- पृथ्वी से टकरा सकता है एस्टेरॉयड

अगर YR4 चंद्रमा से टकराता है, तो इससे पृथ्वी पर जीवन को सीधे कोई खतरा नहीं होगा. लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस टक्कर से चंद्रमा पर लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन सकता है, और 10 करोड़ किलोग्राम तक धूल और चट्टानें अंतरिक्ष में फैल सकती हैं. यह मलबा चंद्रमा की परिक्रमा में मौजूद उपग्रहों और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को प्रभावित कर सकता है. विशेष चिंता का विषय वह महीन चंद्र धूल है, जो गोली से भी तेज़ गति से अंतरिक्ष में फैल सकती है और कुछ ही दिनों में पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच सकती है – जिससे उल्कापिंडों की असाधारण वर्षा शुरू हो सकती है.

