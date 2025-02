धरती पर 2032 में होगा महाविनाश! NASA के वैज्ञानिकों की चेतावनी- पृथ्वी से टकरा सकता है एस्टेरॉयड

वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐस्टरॉइड 2024 YR4 की खोज की है, जिसकी लंबाई 130 से 300 फीट के बीच बताई जा रही है. यह ऐस्टरॉइड 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकरा सकता है या नहीं, इसे लेकर खगोलविद लगातार अध्ययन कर रहे हैं. अब तक के अनुमानों में इसकी टकराने की संभावना घटती-बढ़ती रही है.

बदलती संभावनाएं

जनवरी 29 को इस ऐस्टरॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावना 1.3% थी, जो 1 फरवरी को बढ़कर 1.7% हो गई. अगले ही दिन यह घटकर 1.4% रह गई. इसके बाद, 8 फरवरी को यह संभावना 2.3% तक पहुंच गई और फिर 9 फरवरी को 2.2% हो गई. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि टकराव तय है.

नासा के वैज्ञानिक डेविड फार्नोचिया के अनुसार, "हालांकि हाल की गणनाओं में संभावना दोगुनी हो गई है, लेकिन यह लगातार बढ़ती नहीं रहेगी. जैसे-जैसे हम 2024 YR4 पर और अवलोकन करेंगे, संभावना और स्पष्ट होगी और संभवतः यह शून्य पर आ जाएगी."

कैसे तय की जाती है टकराने की संभावना?

ऐस्टरॉइड की कक्षा को निर्धारित करने के लिए नासा का सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ (CNEOS) और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) का नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर (NEOCC) मिलकर काम करते हैं. ये संगठन ऐस्टरॉइड की गति, कक्षा और पृथ्वी से निकटता की गणना करने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर जैसे Scout, Sentry (NASA) और Meerkat, Aegis (ESA) का उपयोग करते हैं.

🚨#BREAKING: NASA officials now report a 2.4% chance of an asteroid striking Earth in 2032, up from 2.3% few days ago. This equates to a 1 in 42 chance of impact, with a 97.6% likelihood that the asteroid will miss. The asteroid is estimated to be between 130 and 330 feet in… pic.twitter.com/L0MKyhsiKO — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 8, 2025

जब कोई नया ऐस्टरॉइड खोजा जाता है, तो वैज्ञानिक उसकी संभावित कक्षाओं का मानचित्रण करते हैं. कुछ कक्षाएँ पृथ्वी से टकराने की संभावना दिखाती हैं, जबकि अधिकांश पृथ्वी से दूर चली जाती हैं. शुरुआती गणनाओं में अनिश्चितता अधिक होती है, जिससे टकराव की संभावना अस्थायी रूप से बढ़ सकती है. लेकिन जैसे-जैसे और डेटा इकट्ठा होता है, गणनाएँ अधिक सटीक होती जाती हैं और संभावित प्रभाव क्षेत्र सीमित होते जाते हैं.

BREAKING: Tsunami advisory for Puerto Rico and the Virgin Islands, magnitude revised to 7.6 - USGS/PTWC — BNO News (@BNONews) February 8, 2025

क्या यह ऐस्टरॉइड पृथ्वी के लिए खतरा है?

फिलहाल, 2024 YR4 पर अप्रैल 2025 तक अवलोकन किए जा सकते हैं, इसके बाद यह बहुत दूर चला जाएगा और 2028 तक फिर से नहीं दिखेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि अप्रैल तक पर्याप्त डेटा मिल जाएगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐस्टरॉइड पृथ्वी से टकराएगा या नहीं. ESA के वैज्ञानिक जुआन लुइस कैनो का कहना है, "इस समय लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है."

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4's impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 7, 2025

हालांकि, 2024 YR4 को नासा और ESA गंभीरता से ले रहे हैं. डेविड फार्नोचिया के अनुसार, "टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अन्य ऐस्टरॉइड की तुलना में अधिक है." यदि यह ऐस्टरॉइड पृथ्वी से टकराता है, तो इसका प्रभाव एक परमाणु बम के विस्फोट जैसा हो सकता है. संभावित प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, अरब सागर और दक्षिण एशिया शामिल हैं.

क्या हम इस ऐस्टरॉइड को रोक सकते हैं?

वर्तमान में, पृथ्वी के पास ऐस्टरॉइड से बचाव के लिए कुछ उपाय मौजूद हैं. नासा का DART (Double Asteroid Redirection Test) मिशन सफल रहा था, जिसने एक ऐस्टरॉइड की दिशा बदलने में मदद की थी. अगर भविष्य में 2024 YR4 टकराने की पुष्टि होती है, तो पृथ्वी को इसके खिलाफ रक्षा तंत्र विकसित करना होगा.

हालांकि 2024 YR4 की टकराने की संभावना बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी बहुत कम है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह और घट जाएगी. अगले कुछ महीनों में मिलने वाले नए आंकड़े यह तय करेंगे कि पृथ्वी को इस ऐस्टरॉइड से सच में खतरा है या नहीं. तब तक, हमें बेवजह डरने की बजाय वैज्ञानिकों के विश्लेषण पर भरोसा रखना चाहिए.