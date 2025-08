Fact Check: क्या आज लग रहा है सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, जिससे दुनियाभर में 6 मिनट तक छा जाएगा अंधेरा? जानें वायरल दावे का सच

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Unsplash.com)

मुंबई, 2 अगस्त 2025: सोशल मीडिया (Social Media) पर व्यापक रूप से फैलाए गए पोस्टों में झूठा दावा किया गया है कि एक बड़ा सूर्य ग्रहण (Solar Aclipse) आज यानी 2 अगस्त 2025 को लग रहा है. इसे ‘सदी का सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली’ (Longest And Most Powerful Of The Century) सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है. कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि इससे कई क्षेत्र छह मिनट से ज्यादा समय तक पूर्ण अंधकार में डूब जाएंगे. हालांकि, खगोलविदों (Astronomers) और अंतरिक्ष एजेंसियों (Space Agencies) ने स्पष्ट किया है कि 2 अगस्त 2025 के लिए ऐसी कोई खगोलीय घटना निर्धारित नहीं है.

सत्यापित खगोलीय आंकड़ों (Verified Astronomical Data) के अनुसार, जिस बहुप्रतीक्षित पूर्ण सूर्य ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जिक्र किया जा रहा है, वह वास्तव में 2 अगस्त 2027 को है, न कि 2025 को. यह भ्रम तारीखों की गलत व्याख्या और गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण ऑनलाइन भ्रामक जानकारी फैल रही है. यह भी पढ़ें: Solar Eclipse & NASA Clarification 2025: क्या 2 अगस्त को दिन में ही अंधेरा छा जाएगा पृथ्वी पर? जानें नासा का चौंकाने वाला स्पष्टीकरण!

2 अगस्त 2025 को नहीं होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण

नासा ने पुष्टि की है कि 2 अगस्त 2025 को कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा. कैलेंडर पर अगला ग्रहण 21 सितंबर 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा. 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा.

2 अगस्त 2027 को होगा 6 मिनट का सूर्य ग्रहण

वास्तविक ‘सदी का ग्रहण’, 6 मिनट और 23 सेकंड तक चलने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को होगा, जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा. यह भी पढ़ें: Surya Grahan 2025: 2 अगस्त या 21 सितंबर को...कब लगेगा सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, डेट को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन

सूर्य ग्रहण क्या है?

पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर छाया पड़ जाती है और अस्थायी रूप से दिन रात में बदल जाता है. इन दुर्लभ घटनाओं का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व है.

गौरतलब है कि 2027 का ग्रहण इस सदी के सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होने की उम्मीद है, जिसकी दृश्यता उत्तरी मोरक्को, मिस्र, सऊदी अरब, यमन और उत्तर-पूर्वी सोमालिया तक फैली होगी.

Fact check