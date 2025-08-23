Is August 23 Bank Holiday: आज, 23 अगस्त 2025 को बैंक खुले रहेंगे या बंद? आज है चौथा शनिवार, जानें क्या कहती है RBI का हॉलिडे लिस्ट

Is August 23 Bank Holiday: अगर आप सोच रहे हैं कि आज यानी शनिवार, 23 अगस्त को बैंक खुले हैं या बंद, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज बैंकिंग सेवाएं ऑफलाइन (Offline Banking Services) उपलब्ध नहीं होंगी. दरअसल, शनिवार की छुट्टी को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि बैंक हर शनिवार को खुले रहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि बंद रहते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, देश भर के सभी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार (4th Saturday) को बंद रहते हैं. इसके अनुसार, आज 23 अगस्त 2025 को चौथा शनिवार है और बैंक की छुट्टी है. यानी आज चेक क्लियरेंस, कैश जमा या खाते से जुड़े जरूरी काम नहीं होंगे.

हालांकि, UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ पहले की तरह चलती रहेंगी. यानी ऑनलाइन लेन-देन में कोई दिक्कत नहीं होगी.

अगस्त 2025 में कुल 15 बैंक अवकाश

गौरतलब है कि अगस्त 2025 में कुल 15 बैंक अवकाश हैं. इनमें राज्य-विशिष्ट त्योहारों की छुट्टियां (Festive Holidays), सभी रविवार और कुछ शनिवार शामिल हैं. अक्सर लोग अपना काम निपटाने के लिए शनिवार को बैंक जाते हैं क्योंकि कार्यदिवसों में समय निकाल पाना मुश्किल होता है. लेकिन अगर यह दूसरे या चौथे शनिवार को पड़ता है, तो काम अटक सकता है.

जारी रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

हालांकि, बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी सभी सुविधाएं ठप हो जाएंगी. इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), यूपीआई और एटीएम मशीन जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं (Digital Banking Services) सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. यानी ऑनलाइन लेन-देन, पैसे भेजने या बिल भुगतान जैसी सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अब सोमवार तक करना होगा इंतजार

जो लोग आज बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे थे, उन्हें सोमवार तक इंतजार करना होगा. इसके अलावा, अगर किसी को इस महीने और छुट्टियों की जानकारी चाहिए, तो वह RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हर राज्य की बैंक छुट्टियों की सूची देख सकता है.

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को अपने वित्तीय काम पहले से ही प्लान कर लेने चाहिए ताकि छुट्टियों की वजह से कोई असुविधा न हो. खासकर वे लोग जो नकद लेन-देन या चेक से जुड़े कामों पर निर्भर हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.