Bank Holiday 5 November 2025: कल कहां-कहां बैंक की छुट्टी है? Guru Nanak Jayanti और Kartik Purnima पर कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday 5 November 2025

Bank Holiday 5 November 2025: अगर आप कल बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो जरा रुकिए. बुधवार, 5 नवंबर को पूरे देश में गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti Is Public Holiday) और कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) मनाई जाएगी. इस वजह से कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर महीने छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है और इस महीने की सूची में 5 नवंबर को छुट्टी शामिल है.

RBI के अनुसार, कल, बुधवार को मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. यानी अगर आपका कोई भी बैंकिंग काम बाकी है, तो उसे आज ही निपटा लें.

ये भी पढें: BMC Election Date: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का एलान आज! बीएमसी समेत सभी स्थानीय निकायों की तारीखें हो सकती हैं घोषित, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

6,7 और 8 नवंबर को यहां बंद रहेंगे बैंक

इसके अलावा, नवंबर में कुछ और छुट्टियां भी निर्धारित हैं. बिहार और मेघालय में 6 नवंबर को नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव (Nongkrem Dance Festival) के कारण बैंक बंद रहेंगे. मेघालय में 7 नवंबर को वांगला महोत्सव (Wangala Festival) और कर्नाटक में 8 नवंबर को कनकदास जयंती (Kanakadasa Jayanti) के कारण बैंक बंद रहेंगे.

इसके अलावा, हमेशा की तरह, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे.

घबराने की कोई जरूरत नहीं

हालांकि, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद, आप अपने ज्यादातर लेन-देन ऑनलाइन कर सकते हैं. Mobile Banking, Internet Banking, UPI और ATM Services चालू रहेंगी. आपको केवल Cheque Clearing, Demand Drafts और Large Cash Deposits करने के लिए बैंक जाना होगा.