BMC Election Date: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का एलान आज! बीएमसी समेत सभी स्थानीय निकायों की तारीखें हो सकती हैं घोषित, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Maharashtra Local Body Election 2025

Maharashtra Local Body Election 2025: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है. राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें बीएमसी (BMC) समेत सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की उम्मीद है. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे (SEC Dinesh Waghmare) इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होगी. EC ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए तैयारी शुरू कर दी हैं.

चुनाव तीन चरणों में होने की संभावना

रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव तीन चरणों में होने की संभावना है. पहले चरण में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होने की उम्मीद है. लगभग 21 दिन बाद, दूसरे चरण की घोषणा की जाएगी, जिसमें जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव शामिल होंगे. अंतिम चरण में मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे और नासिक जैसे प्रमुख नगर निगमों के लिए मतदान होगा.

नवंबर के अंत तक पहले चरण का मतदान!

पहले चरण का मतदान नवंबर के अंत तक होने की उम्मीद है, यानी चुनाव प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो सकती है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जिन स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके चुनाव 31 जनवरी, 2026 से पहले होने चाहिए.

2026 में होना है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

यह स्थानीय निकाय चुनाव राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसमें भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट), राकांपा (अजित पवार गुट), कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के बीच सीधा मुकाबला होगा. इसके नतीजे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले के राजनीतिक माहौल का निर्धारण कर सकते हैं.