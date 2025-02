Mahakumbh 2025: परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे मुकेश अंबानी, गंगा में लगाएंगे आस्था की डूबकी (Watch Video)

Mukesh Ambani Arrives at Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से आम लोगों के साथ ही VIP और VVIP लोगों का आना जारी हैं. महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी मंगलवार को अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं. उनके साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटे, बहुएं और अन्य सदस्यीय टीम भी पहुंचे हैं. प्रयागराज पहुंचने के बाद मुकेश अंबानी का परिवार गंगा में आस्था की डूबकी लगाएगा.

महाकुंभ में शामिल होने के लिए मुकेश अंबानी सहित उनका परिवार विशेष हेलिकॉप्टर से मेला क्षेत्र तक पहुंचा. फिर कार से कुंभ मेले तक पहुंचे. कुंभ मेले में शामिल होने का मुकेश अंबानी के साथ बेटे अनंत अंबानी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. एक वीडियो में बेटे अनंत अंबानी के साथ मुकेश अंबानी दिखे. वहीं एक अन्य वीडियो में आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी को भी मुकेश अंबानी और अनंत के साथ देखा गया है. यह भी पढ़े: Mahakumbh 2024: अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी इस्कॉन मंदिर के शिविर पहुंचे, भंडारा सेवा में बनाया महाप्रसाद; VIDEO

#WATCH | Reliance Industries chairman Mukesh Ambani along with his family arrives at Arail Ghat, Prayagraj#MahaKumbh2025 pic.twitter.com/adluydOWl9

— ANI (@ANI) February 11, 2025