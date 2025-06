Cricketer Rinku Singh and SP MP Priya Saroj Exchange Rings Today: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. दोनों ने आज यानी 08 जून को एक निजी समारोह में सगाई की, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें और बीटीएस (Behind the Scenes) वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. रिंकू और प्रिया की जोड़ी को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. समारोह की सादगी, मुस्कानें और दोनों की केमिस्ट्री हर किसी का दिल जीत रही है. यह सगाई न सिर्फ खेल और राजनीति जगत का संगम है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है.

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने की सगाई:

🚨#BREAKING : RINKU SINGH & MP PRIYA SAROJ GET ENGAGED💍 Cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj celebrated their ring ceremony in style! 👗 Priya stunned in a pink lehenga 🤵‍♂️ Rinku rocked a classic sherwani 📸 Photoshoot video goes viral! Source: Dainik Bhaskar#RinkuSingh… pic.twitter.com/Od891lv626 — ViralNewsHQ™ (@viralposts2323) June 8, 2025

