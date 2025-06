Rohit Sharma Shows Daughter a Fan With Hitman's Tattoo: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा हाल ही में अपनी बेटी समायरा के साथ एक खास पल बिताते हुए नज़र आए. वायरल वीडियो में रोहित अपनी बेटी से एक फैन के टैटू को देखने के लिए कह रहे थे. टैटू में रोहित के चेहरे का विस्तृत चित्रण दिखाया गया था और इसे एक समर्पित प्रशंसक ने बनाया था जो भारत के वनडे कप्तान को अपना टैटू दिखाना चाहता था। नीचे वायरल वीडियो है.

रोहित शर्मा ने बेटी को दिखाया 'हिटमैन' टैटू वाला फैन

Rohit Sharma shows Samaira the tattoo made by his super fan Dipak on his hand.❤️🥰 pic.twitter.com/xagEgRCu5Z

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) June 7, 2025