सिल्वर गाउन में Rasha Thadani ने ढाया कहर, फैंस बोले - ‘कितनी प्यारी लग रही हो’ (View Pics)

Rasha Thadani (Photo Credits: Instagram)

Rasha Thadani Glamorous Look: रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अवतार से तहलका मचा दिया है. राशा ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया जिसमें वह शाइनी सिल्वर बॉडीकॉन गाउन में नजर आ रही हैं. इस एलिगेंट और बोल्ड लुक को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा - “Silver spell”. राशा की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस दीवाने हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, “Kitni pyarii,” तो दूसरे ने कहा, “Rashuuu don’t you think 11th pic should be your profile pic?” वहीं किसी ने तो यहां तक कह दिया कि “Kinna sona tennu rab ne bnaya!! Jee kre dekhti rahu.”

राशा का ये ग्लैमरस लुक न सिर्फ उनकी फिटनेस को हाईलाइट करता है बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी झलकाता है. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और परफेक्ट पोज़ – हर एंगल से वह कमाल लग रही हैं. कुछ ही मिनटों में इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं, और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

राशा ठडानी का ग्लैमरस अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

राशा ठडानी अब बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं और इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी पहले से ही चर्चा में बनी हुई है. उनके स्टाइल सेंस, सोशल मीडिया अपील और ग्रेस को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह आने वाले समय की एक बड़ी स्टार बन सकती हैं.