Maha Kumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ की जांच हुई तेज! न्यायिक आयोग ने अधिकारियों पर खड़े किए सवाल, संतोषनजक जवाब नहीं दे पाए अफसर

Maha Kumbh Stampede: महाकुंभ में 29 जनवरी, मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम ने शुक्रवार को अधिकारियों से पूछताछ की. आयोग में रिटायर्ड जज हर्ष कुमार, पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह शामिल हैं. आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्किट हाउस में मेला अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. आयोग ने अधिकारियों से पूछा कि अगर सब कुछ सही था तो भगदड़ क्यों हुई? भास्कर डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों से चार मुख्य सवाल पूछे.

पहला सवाल, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आने की जानकारी होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? दूसरा सवाल, क्या यह घटना सिर्फ संगम क्षेत्र में हुई या कहीं और?

