बोनी एंड क्लाइड (Bonnie and Clyde), द फ्रेंच कनेक्शन (The French Connectio) और द रॉयल टेनेनबम्स ( The Royal Tenenbaums) में अपनी शानदार भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता जीन हैकमैन (Gene Hackman) का 95 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया. 26 फरवरी को न्यू मैक्सिको स्थित अपने घर में वे अपनी पत्नी बेट्सी अराकावा (63) और अपने कुत्ते के साथ मृत पाए गए. सांता फ़े न्यू मैक्सिकन वेबसाइट के अनुसार, पुलिस को अभी तक किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है, वे अपनी जांच जारी रखे हुए हैं. हैकमैन, जिन्होंने पहली शादी फेय माल्टीज़ से की थी, के तीन बच्चे थे. क्रिस्टोफर एलन, एलिज़ाबेथ जिया और लेस्ली ऐनी हैकमैन. मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. यह भी पढ़ें: Leslie Charleson Passes Away: नहीं रहीं 'जनरल हॉस्पिटल' की प्रिय अभिनेत्री लेस्ली चार्लसन, 79 वर्ष की आयु में निधन

जीन हैकमैन अपनी पत्नी बेट्सी अराकावा और कुत्ते के साथ न्यू मैक्सिको स्थित अपने घर में मिले मृत

Legendary actor Gene Hackman, his wife Betsy Arawaka and their dog have been found dead in their home. pic.twitter.com/IgUZejp1LH — Screen Rant (@screenrant) February 27, 2025

जीन हैकमैन अपनी पत्नी बेट्सी अराकावा के साथ घर में मृत पाए गए:

US | Oscar-winning legendary actor Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa died at their home in Santa Fe, reports Reuters, quoting the Sheriff's office in Santa Fe, New Mexico. — ANI (@ANI) February 27, 2025

