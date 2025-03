Elon Musk Welcomes 14th Child: एलन मस्क फिर बने पिता! शिवॉन गिलिस के साथ चौथे बच्चे का किया स्वागत, परिवार में अब कुल 14 बच्चे

Elon Musk Welcomes 14th Child: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर पिता बन गए हैं! न्यूरालिंक की शीर्ष अधिकारी और मस्क की गर्लफ्रेंड शिवॉन जिलिस ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने पोस्ट में अपने बेटे के नाम का खुलासा करते हुए लिखा, "सुंदर अर्काडिया के जन्मदिन के अवसर पर हमने सोचा कि यह खबर भी साझा कर दी जाए. हमारे अद्भुत बेटे सेल्डन लाइकर्गस का जन्म हुआ है. वह मजबूत और नेकदिल है. हम उससे बहुत प्यार करते हैं."

इस पोस्ट पर एलन मस्क ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी और शिवॉन ज़िलिस के साथ चौथे बच्चे का स्वागत किया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सेल्डन लाइकर्गस का जन्म कब हुआ था.

Happy 1st birthday, darling Arcadia. Mommy loves you with all her heart 💞

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025