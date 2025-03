RCB vs DC, WPL 2025 14th Match Scorecard: आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 148 रनों का टारगेट, एलिस पेरी ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru (WPL) vs Delhi Capitals (WPL), Womens Premier League 2025 14th Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का 14वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. आरसीबी की टीम ने अब तक पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं और तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली ने पांच में से तीन मैच जीते हैं और दूसरे स्थान पर है. पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना हुआ था, तब दिल्ली ने बैंगलोर को 2 विकेट से हराया था. इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, आरसीबी की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम ने चार मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, जबकि आरसीबी ने पांच में से दो मैच जीते हैं और तीसरे नंबर पर मौजूद है. RCB vs DC, WPL 2025 14th Match Live Toss Update And Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Innings Break!#DC make a strong comeback at the death to restrict #RCB to 1⃣4⃣7⃣ / 5 👏

Can RCB end the game with a win? 🤔

Scorecard▶️ https://t.co/pTL9a8wDJL#TATAWPL | #RCBvDC | @RCBTweets | @DelhiCapitals pic.twitter.com/wwyKkRL55p

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 1, 2025