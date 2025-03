Lucknow Shoker: लखनऊ के राजनीखंड इलाके में महाशिवरात्रि के दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. अशियाना थाना क्षेत्र में रहने वाले रामसागर यादव ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर में बंद कर दिया और अंदर लकड़ियों से हवन करने लगा. बताया जा रहा है कि वह काले जादू के चक्कर में पड़कर मानसिक रूप से असंतुलित हो गया था. घटना की जानकारी उसकी बेटी ने अपने पति को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रामसागर को काबू में किया और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला.

इस दौरान सैकड़ों लोग तमाशा देखने के लिए जुट गए. पुलिस के मुताबिक, रामसागर मानसिक रूप से परेशान था और अंधविश्वास में फंसकर यह हरकत कर बैठा.

