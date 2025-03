Aaj Ka Mausam, 1 March 2025: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी; जानें कैसा रहेगा अन्य राज्यों में आज का मौसम (Watch Video)

Photo- ANI & IANS

Aaj Ka Mausam, 1 March 2025: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज, 1 मार्च 2025 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. वहीं, उत्तराखंड और पंजाब में 12 सेमी तक बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 20 सेमी तक बारिश का अनुमान है. दिल्ली-NCR में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. बीते कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन बारिश के कारण अब ठंडक लौट आई है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट, अक्षरधाम और मौलाना आज़ाद रोड जैसे इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है. बारिश के बाद मौसम साफ और ठंडा हो गया है.

ये भी पढें: मौसम विभाग ने मार्च में सामान्य से अधिक गर्मी होने का अनुमान जताया

दिल्ली-NCR में बारिश

VIDEO | Delhi witnesses clear weather after fresh rainfall earlier today. Visuals from Akshardham area.#DelhiNews ( Full video available on PTI Videos- https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/dwEn4aej6L — Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2025

VIDEO | Rain lashed several parts of Delhi-NCR earlier today. Visuals from Maulana Azad Road.#DelhiNews ( Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/X4NfH79oZs — Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2025

उत्तराखंड में एवलांच से आफत

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में शुक्रवार को एवलांच आया, जिससे ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग के पास मलबा गिरने से अवरुद्ध हो गया है. लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं. चमोली में बद्रीनाथ हाईवे भी पागल नाले के पास बंद है. प्रशासन ने नदियों और नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

उत्तराखंड में कुदरती आफत

Chamoli, Uttarakhand: Badrinath National Highway is closed near Pagal Nala due to ongoing rainfall in the district pic.twitter.com/CpOsEQVEUP — IANS (@ians_india) March 1, 2025

हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है. शुक्रवार को भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ, जिससे प्रमुख सड़कें और हाईवे बंद हो गए. राज्य में करीब 200 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और तेज़ हवाओं की वजह से 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है.

हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी परेशानी

VIDEO | Himachal Pradesh: Manali receives heavy snowfall today morning much to the delight of the tourists. "We booked the ticket for Manali yesterday, and today, we are witnessing this phenomenal snowfall. We are really enjoying. There is a lot of snowfall," says a tourist,… pic.twitter.com/UEQiOSPevN — Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2025

कश्मीर में बर्फबारी से बढ़ी ठंड

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ताज़ा बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है. अनंतनाग में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई.

जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी

#WATCH | J&K: Fresh snowfall in Anantnag district covers the region in a white blanket of snow. People use 'kangri' (an earthen pot encased in a wicker basket with a handle and filled with hot embers) to keep themselves warm as mercury dips. pic.twitter.com/EbvU2qvzs9 — ANI (@ANI) March 1, 2025

बिहार में बदला मौसम, हुई तेज बारिश

बिहार के पटना और बक्सर समेत कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है. सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, साथ ही तेज़ चक्रवाती हवाएं चल रही हैं. रुक-रुक कर बिजली भी चमक रही है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है.

बिहार में अचानक बदला मौसम

Bihar: Buxar experienced a change in weather with strong cyclonic winds, intermittent lightning, and heavy rainfall starting early in the morning pic.twitter.com/0ZNWJbBSzt — IANS (@ians_india) March 1, 2025

Bihar: Patna experienced heavy rainfall and thunderstorm this morning pic.twitter.com/YB58XJukw7 — IANS (@ians_india) March 1, 2025

मुंबई में सुहावना हुआ मौसम

मुंबई में मौसम साफ है, जहां लोग मरीन ड्राइव पर सुबह की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं.

मुंबई में साफ हुआ मौसम

VIDEO | Mumbai: With clear weather, it's a usual walk or jog by the sea for fitness enthusiasts at Marine Drive this morning. #Mumbai #MarineDrive pic.twitter.com/CjdjEsrgwq — Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2025

हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने हरियाणा के बहादुरगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, असंध, जींद, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, भिवानी और रोहतक सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है.