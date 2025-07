Russia Earthquake Tsunami Warning: रूस में 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में सुनामी का अलर्ट

Russia Earthquake Tsunami Warning: मंगलवार शाम पूर्वी रूस के तटीय इलाके में एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 मापी गई है. इस ज़ोरदार भूकंप के बाद रूस और जापान के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. इसके अलावा, अमेरिका के हवाई और अलास्का के कुछ हिस्सों को भी सतर्क रहने को कहा गया है.

अमेरिकी सुनामी केंद्र का कहना है कि पूर्वी रूस और हवाई में भीषण भूकंप के बाद 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं.

भूकंप कहां और कब आया?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, यह भूकंप रूस के पूर्वी छोर पर मौजूद कामचटका क्राय के तट के पास समुद्र के अंदर आया. भारतीय समय के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम को हुई. भूकंप का केंद्र ज़मीन से लगभग 19 किलोमीटर नीचे था.

BREAKING: 8.7 magnitude earthquake off the coast of eastern Russia is the world's strongest since 2011

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 30, 2025