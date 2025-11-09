Japan Earthquake: जापान में फिर महसूस हुए भूकंप के जोरदार झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट जारी
भूकंप की प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

नई दिल्ली, 9 नवंबर : जापान में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. जापान में रविवार शाम पांच बजकर तीन मिनट पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद इवाते प्रांत में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है. जापानी मीडिया के अनुसार रविवार शाम को तट पर आए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद इवाते में सुनामी की चेतावनी जारी की गई.

जापानी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, इवाते प्रांत के ओफुनाटो शहर में तटीय क्षेत्रों के 2,825 घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही इन घरों में रहने वाले 6,138 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश जारी किया है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, शाम 5:39 बजे इवाते के ओफुनाटो बंदरगाह में 10 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई. शाम 5:12 बजे इवाते के तट से 70 किलोमीटर दूर एक कमजोर सुनाम देखी गई. यह भी पढ़ें :पाकिस्तान: ‘ऑनर किलिंग’ के पीड़ितों को कब्रिस्तान में भी नहीं मिलता सम्मान

जापान में सुनामी संबंधी चेतावनी में 1 मीटर तक की लहरों की आशंका है. वहीं मोरियोका शहर और इवाते के याहाबा कस्बे के साथ-साथ पड़ोसी मियागी प्रान्त के वाकुया कस्बे में इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई. पूर्वी जापान रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तोहोकू शिंकानसेन में कुछ समय के लिए बिजली नहीं रहेगी. इसकी वजह से सेंडाइ और शिन-आओमोरी स्टेशनों के बीच परिचालन स्थगित कर दिया गया है.

इससे पहले 5 अक्टूबर को जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई थी. इसका केंद्र जमीन के अंदर 50 किलोमीटर की गहराई में था. बता दें, जापान 'पेसिफिक रिंग ऑफ फायर' में स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि होती रहती है. यही कारण है कि जापान से अक्सर भूकंप की खबरें सामने आती हैं. भूकंप के बाद यहां सुनामी का भी खतरा बना रहता है.