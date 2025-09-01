Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही! 622 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 1500 नागरिक घायल (Watch Video)
Afghanistan Earthquake: तालिबान शासित अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप में कम से कम 622 लोगों की मौत हो गई है और 1500 से ज्यादा  घायल हुए हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अफगान गृह मंत्रालय (Afghan Home Ministry) के प्रवक्ता के हवाले से यह जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक, रविवार देर रात पूर्वी अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जलालाबाद (Jalalabad Earthquake) से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में नांगरहार प्रांत (Nangarhar Earthquake) में था. इसकी गहराई मात्र 8 किलोमीटर थी. भूकंप के तेज झटकों से कुनार प्रांत में भारी तबाही मची, जहां कई गांवों में घर ढह गए और सड़कों पर मलबा जमा हो गया.

अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप, 622 लोगों की मौत

पीड़ितों का बचाव अभियान जारी

अस्पताल में एयरलिफ्ट किए जा रहे घायल लोग

बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या

कुनार (Kunar Earthquake) के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नूर गुल, सोकी, वटपुर, मनोगी और चापदारे शामिल हैं, जहां सैकड़ों घर या तो नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अकेले कुनार गांव में ही कम से कम 20 लोग मारे गए और 35 घायल हुए. लघमन और नांगरहार प्रांतों में भी कई लोग घायल हुए, जिससे हताहतों की कुल संख्या बढ़ गई.

तालिबान ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

तालिबान (Taliban Administration) के अफगान गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रभावित इलाकों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय अधिकारी और निवासी बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, और काबुल सहित पड़ोसी प्रांतों से मदद के लिए टीमें भेजी गई हैं. भूकंप के बाद कई बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध कर दिए, जिससे राहत कार्यों में बाधा आई.

विदेशी सरकारों से मदद की अपील

तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है, लेकिन अभी तक किसी भी विदेशी सरकार ने राहत या बचाव कार्य में मदद नहीं की है. प्रभावित इलाकों में मिट्टी और पत्थरों से बने घरों को सबसे ज्यादा  नुकसान हुआ है, और स्थानीय अधिकारी लोगों की सुरक्षा और राहत में लगे हुए हैं.