Philippines Earthquake: फिलीपींस में भूकंप का महातांडव: 7.6 की तीव्रता से कांपी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में देर रात धरती बुरी तरह कांप उठी. यहां 7.6 तीव्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे लोग दहशत में आ गए. भूकंप इतना ज़ोरदार था कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर भागने लगे. इस भयानक भूकंप के बाद समुद्र में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है.

क्या हुआ फिलीपींस में?

देर रात जब लोग सो रहे थे या सोने की तैयारी में थे, तभी ज़मीन ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगी. भूकंप का केंद्र ज़मीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था, जिसकी वजह से इसके झटके बहुत ज़्यादा महसूस किए गए. भूकंप के तुरंत बाद, स्थानीय एजेंसी 'फिवोल्क्स' ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया. इसका मतलब है कि समुद्र में ऊंची और खतरनाक लहरें उठ सकती हैं जो तटीय इलाकों में तबाही मचा सकती हैं. सरकार ने फौरन समुद्र के किनारे बसे लोगों को अपने घर खाली करके किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर चले जाने को कहा है.

अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई पक्की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. राहत और बचाव की टीमें प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही हैं ताकि अगर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जा सके.

फिलीपींस में इतने भूकंप क्यों आते हैं?

अब आप सोच रहे होंगे कि फिलीपींस में ही इतने भूकंप क्यों आते हैं? दरअसल, फिलीपींस दुनिया के उस हिस्से में है, जहां ज़मीन के नीचे की कई बड़ी-बड़ी चट्टानें, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, आपस में मिलती हैं और एक-दूसरे से टकराती हैं. जब ये प्लेट्स टकराती हैं, तो ज़मीन के अंदर 엄청 तनाव पैदा होता है और यही तनाव जब अचानक बाहर निकलता है, तो भूकंप आता है.

7.6 की तीव्रता का भूकंप बहुत विनाशकारी माना जाता है. इससे इमारतें गिर सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं और जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है. ऊपर से, फिलीपींस की ज़्यादातर आबादी तटीय इलाकों में रहती है, जिससे सुनामी का खतरा और भी जानलेवा हो जाता है. कमज़ोर निर्माण वाली इमारतें इस खतरे को और बढ़ा देती हैं.

फिलहाल, सभी की नज़रें स्थिति पर बनी हुई हैं और लोग सुनामी के खतरे के टलने का इंतज़ार कर रहे हैं.