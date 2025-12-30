Earthquake in Hingoli: थर थर कांपी धरती! हिंगोली जिले के 15 गांवों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता

भूकंप/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Earthquake in Hingoli: महाराष्ट्र के हिंगोली (Hingoli) जिले में मंगलवार तड़के भूकंप (Earthquake) के झटकों से लोग दहल उठे. सुबह करीब 5:55 बजे औंढा और कलमनुरी तहसीलों के 15 से अधिक गांवों में धरती हिलती महसूस की गई. भूकंप की तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल (Richter Scale) मापी गई है.कड़ाके की ठंड के बीच जब लोग गहरी नींद में थे, तभी कुछ सेकंड के लिए जमीन कांपने लगी. अचानक आए झटकों से घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए.

हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया.ये भी पढ़े:Earthquake in Nanded: भूकंप के झटकों से कांपा महाराष्ट्र का नांदेड़, तीव्रता रिक्टर पैमाने पर इतनी रही, दहशत में दिखे लोग!

सीसीटीवी में कैद हुए झटकों के दृश्य

कलमनुरी तहसील के मालधामणी गांव में एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) में भूकंप के झटकों के दृश्य रिकॉर्ड हो गए हैं. यह वीडियो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

लातूर केंद्र में दर्ज हुई भूकंप की तीव्रता

इस भूकंप की आधिकारिक पुष्टि लातूर स्थित भूकंप मापन केंद्र (Seismological Centre) द्वारा की गई है. जिला आपदा प्रबंधन विभाग (District Disaster Management Department) के अनुसार, झटकों की तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल रही.

प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील

भूकंप के बाद हिंगोली के जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने नागरिकों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और आपदा से जुड़ी सावधानियां (Safety Precautions) अपनाने की अपील की है.बताया जा रहा है कि पिछले पांच साल से इस क्षेत्र में समय-समय पर भूकंप के हल्के से मध्यम झटके महसूस किए जा रहे हैं. कभी सुबह, कभी दोपहर तो कभी शाम को आने वाले इन झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

केंद्र और राज्य की टीम कर चुकी है जांच

पहले भी राज्य आपदा प्रबंधन (State Disaster Management) और केंद्र सरकार (Central Government) की टीमें इस इलाके का दौरा कर चुकी हैं. उन्होंने इन भूकंपीय गतिविधियों को गंभीरता से लेने की सलाह दी थी.

इन गांवों में पहले भी लगे हैं झटके

वापटी, कूपटी, खांबाला, खापरखेड़ा, शिरली, राजवाड़ी, बोल्डा, आमदरी, राजदरी, पिंपलदरी, जामगांव, नांदापुर समेत कई गांवों में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं.