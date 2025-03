Viral Video: टब में मजे से बबल बाथ लेता दिखा बाघ, पानी के बुलबुलों के साथ खेलते बाघ का वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: जंगल के शिकारी जानवरों में शुमार बाघ जब सैर पर निकलता है तो उसका राजसी अंदाज देखते ही बनता है. ये जब शिकार करते हैं तो इनका खूंखार अंदाज रोंगटे खड़े करने वाला होता है और जब ये शरारत करते हैं तो इनका क्यूट अंदाज भी दिल जीतने वाला है. आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर बाघों से जुड़े वीडियो भी देखने को मिलते हैं. इसी कड़ी में एक मजेदार वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बाघ (Tiger) टब में मजे से बबल बाथ का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है और नहाने के दौरान वो पानी के बुलबुलों के साथ मस्ती करता हुआ भी दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी बाघ को बुलबुले में नहाते हुए देखूंगा. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो 491.7K व्यूज मिल चुके हैं.

पानी में मस्ती करते हुए बबल बाथ लेता बाघ

Never thought I’d see a tiger having a bubble bath pic.twitter.com/pK4UbYgPKu

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 27, 2025