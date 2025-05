Suspicious Drone in Samba: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन, सांबा में अलर्ट; सेना ने कहा, 'हालात काबू में'

Suspicious Drone in Samba: जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सोमवार को देखे गए संदिग्ध ड्रोन से सुरक्षाबल निपट रहे हैं. सेना ने यह जानकारी दी. सीमा रेखा पर ड्रोन गतिविधि की यह ताजा घटना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राष्ट्र के नाम पहले संबोधन और भारत व पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) की बैठक के कुछ ही घंटों बाद हुई. सेना ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हालात अब शांत हैं। इसने कहा, “फिलहाल दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं मिली है.”

सेना ने इससे पहले कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. इसने कहा, “जम्मू-कश्मीर के सांबा के पास कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं. उनसे निपटा जा रहा है.”

#IndianArmy has said that no enemy drones are being reported at present. It said the situation is calm and under full control.

