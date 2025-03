VIDEO: दो दिन पहले सड़क पर किया हंगामा, कई वाहनों को तोड़ा, अब पुलिस ने बदमाशों को जमकर पीटा, घर भी गिराए, अहमदाबाद के वस्त्राल का वीडियो आया सामने

अहमदाबाद, गुजरात: दो दिन पहले अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में कुछ बदमाशों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया था. इस दौरान इन बदमाशों ने कुछ खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया था और लोगों पर भी हमला किया था. अब पुलिस ने इन्हें सबक सिखाया है. पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया और इनकी जमकर डंडे से पिटाई की. पुलिस ने ये सब लोगों के सामने और मीडिया के सामने किया. इस दौरान कुछ बदमाशों के घरों को भी तोड़ा गया .

सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस दौरान इन बदमाशों ने दो दिन पहले हाथ में डंडे लेकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया था. इस दौरान इनके हाथों में तलवार भी थी.ये भी पढ़े:Video: जूते बाहर निकालने के लिए कहा, तो डॉक्टर के साथ मरीज के रिश्तेदारों ने की जमकर मारपीट, गुजरात के भावनगर की घटना का वीडियो वायरल

पुलिस ने बदमाशों की जमकर की पिटाई

Social media has been abuzz with reactions after #GujaratPolice beat up goons who allegedly attacked commuters and vandalized vehicles with sticks and swords in #Ahmedabad's #Vastral area on Thursday.

