Hapur: दिवाली की भीड़ के चलते बस की छत पर बैठकर मौत का सफर, हापुड़ में ट्रैफिक विभाग पर उठे सवाल, लापरवाही का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@News1IndiaTweet)

हापुड़, उत्तर प्रदेश: दिवाली (Diwali) के कारण ट्रेनों और बसों में भारी भीड़ है. जिसके कारण बस संचालक अब यात्रियों को बस की छत (Bus Roof) पर बिठा रहे है और उनकी जान खतरे में डाल रहे है. हापुड़ (Hapur) के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के छिजारसी टोल के पास ये नजारा दिखाई दिया. इस दौरान यात्री भी अपनी जान खतरे में डालते हुए दिखाई दिए. लेकिन सबसे हैरानीवाली बात ये है की इस दौरान इनपर न तो रोकटोक ट्रैफिक विभाग (Traffic Department) ने की और नाही आरटीओ विभाग (RTO Department) ने. इस वीडियो को देखकर लोगों ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएं है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hapur Bus Accident: रामपुर से दिल्ली जा रही बस रेलिंग तोड़ते हुए ब्रिजघाट गंगा पुल पर लटकी, यात्रियों को निकाला गया बाहर, VIDEO आया सामने

बस की छत पर चढ़कर सफर

खतरे में यात्रियों की जान

हापुड़ (Hapur) ही नहीं, कई जगहों पर बसों की छत पर बैठकर सफर करने के वीडियो सामने आएं है.ट्रेनों में जगह नहीं होने से और बसों के भीतर जगह नहीं होने के कारण लोग बस की छत पर चढ़कर सफर करने को मजबूर है.

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

बता दें की दिवाली में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. लेकिन इस दौरान इस तरह से जानलेवा सफर (Deadly Journey) करने से हादसा से भी हो सकता है. सबसे बड़ी बात ये है की ,' प्रशासन पूरी तरह से मूकदर्शक बनकर देखने की भूमिका में है.

 