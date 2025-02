Earthquake Strikes Bay Of Bengal: बंगाल की खाड़ी में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, पुरी और कोलकाता में भी महसूस किए गए झटके

नई दिल्ली: मंगलवार सुबह बंगाल की खाड़ी में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे ओडिशा के पुरी और कोलकाता में हल्के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, यह भूकंप सुबह 6:10 बजे आया और इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में 19.52°N अक्षांश और 88.55°E देशांतर पर स्थित था.

ओडिशा के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. मंगलवार सुबह करीब 6.10 बजे तटीय ओडिशा और पड़ोसी कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई. ओडिशा में भूकंप 2 से 3 सेकंड तक रहा. भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी था. भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर की गहराई पर था. फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है.

EQ of M: 5.1, On: 25/02/2025 06:10:25 IST, Lat: 19.52 N, Long: 88.55 E, Depth: 91 Km, Location: Bay of Bengal.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/J6q53lzNd1

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 25, 2025