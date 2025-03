हरियाणा में सेना का फाइटर जेट जगुआर क्रैश, पायलट ने पैराशूट से कूदकर बचाई जान

हरियाणा के पंचकूला जिले के मोरनी के पास स्थित बालदवाला गांव में उस समय अफरातफरी मच गई जब भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट अचानक क्रैश हो गया. यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि विमान के टुकड़े कई किलोमीटर तक बिखर गए. विमान के गिरने से पहले पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, जिससे पायलट की जान बच गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं वायुसेना ने इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं.

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर बताया कि "तकनीकी खराबी के कारण जगुआर विमान क्रैश हुआ है." वायुसेना ने इस घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह दुर्घटना किस कारण हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

Panchkula, Haryana: A fighter jet crashed near Baldwala village in the Morni Hills area, causing panic among locals. The pilot ejected safely using a parachute. Local police reached the spot after receiving the information pic.twitter.com/Zb0iWXzqGB

