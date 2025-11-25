VIDEO: यूपी के गोंडा में SIR के बीच BLO ने जहर खाया, काम के दबाव को लेकर अधिकारियों पर आरोप

Ghatkopar students suffer food poisoning (Credit-Twitter)

Gonda BLO Consumes Poison: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तरबगंज तहसील क्षेत्र में बीएलओ (BLO) विपिन यादव ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया. जहर सेवन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में नवाबगंज स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया. स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है.

काम के दबाव को अधिकारियों ने किया खारिज

विपिन यादव की ओर से लगाए गए काम के दबाव के आरोपों को अधिकारियों ने खारिज किया है. उनका कहना है कि किसी भी बीएलओ पर अनावश्यक काम का दबाव नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि विपिन यादव ने जहर क्यों खाया, यह जांच का विषय है. यह भी पढ़े: वोटर लिस्ट से हट जाएगा आपका नाम… चुनाव अधिकारी बनकर ठग कर रहे कॉल, SIR फ्रॉड से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

गोंडा में BLO ने जहर खाया

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी प्रदेश के कुछ अन्य बीएलओ काम के बोझ की वजह से तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर चुके हैं.