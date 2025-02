VIDEO: बीयर बार में जमकर मारपीट, एक दुसरे के सिर पर फोड़ी बोतलें, पुणे के मुंढवा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

पुणे, महाराष्ट्र: पिछले कुछ दिनों से पुणे जिले में गुंडागर्दी बढ़ गई है. अब पुणे के मुंढवा से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर बीयर बार में जमकर मारपीट हो रही है. बताया जा रहा है की दो ग्रुप के बीच में ये विवाद हुआ.मुंढवा के लोकल बार और होटल में देर रात ये विवाद सामने आया. इस दौरान जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे के सिर पर बोतलों से भी वार किया गया है.

इसके बावजूद इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में नहीं की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Pune Shocker: पुणे के नेरे गांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही! ड्रेनेज प्रोजेक्ट के दौरान बंद की सड़क, गड्ढे में गिरा बाइक सवार (Watch Video)

बीयर बार में मारपीट

A minor dispute between two allegedly drunken groups escalated into violence at the Local Gastro Bar KP in Kapila Matrix on Friday night. The altercation resulted in minor injuries, but no formal complaint was filed. The Mundhwa police swiftly intervened, but no case has been… pic.twitter.com/Mw9aFOtRDn

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 1, 2025