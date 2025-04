Mumbai Women's Drug Party Video: मुंबई के ऑटो रिक्शा में महिलाओं की ड्रग्स पार्टी; कहा.. सिगरेट नहीं जमता, सर पकड़ लेता है, बिक्री का रेट और एड्रेस भी बताया

मुंबई, महाराष्ट्र: युवाओं में नशे का बढ़ता चलन, इसकी लत सामाजिक चिंता का विषय बन गई है. इसके अलावा अब इस बात पर भी संदेह है कि क्या महिलाओं में भी नशीली दवाओं के सेवन की दर बढ़ी है. मुंबई की दो महिलाओं का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो गया है.इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये दोनों महिलाएं ऑटो रिक्शा में बैठकर ड्रग्स ले रही हैं.

लेटेस्टली हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, दोनों महिलाएं वीडियो में यह भी बताती दिख रही है कि ड्रग्स कितनी महंगी हो गई है और स्थानीय बाजार में इसकी कीमत क्या है?वीडियो को एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मुंबई पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और स्थानीय राजनीतिक नेता असलम शेख को भी टैग किया गया है.

महिलाओं ने ऑटो रिक्शा में किया ड्रग्स का सेवन

Selling and Consuming drungs is more easy than having a vada pav and price is almost same vada pav in mumbai 190 rupees 2 peice and 2 puti garad is 200 rupees which one you will have?

Malwani gate no 06.@MumbaiPolice @CMOMaharashtra @narcoticsbureau @AslamShaikh_MLA pic.twitter.com/X12IQ1Nccr

— Asif Shaikh (Network Engineer) (@aasif_o) April 2, 2025