SA vs AUS ICC WTC 2025 Final Playing XI: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ताज के लिए इन दिग्गजों के साथ भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें, यहां देखें दोनो टीमों की प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ़्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Playing XI: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून को लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 PM से खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ नए चेहरों को भी मौका मिला है. ऑस्ट्रेलिया की टीम तेज गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान में उतरने वाली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने संतुलित संयोजन से मुकाबला करेगी. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच में बारिश मचाएगी तांडव, यहां जानिए कैसा रहेगा लंदन के मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसमें मार्नस लाबुशाने को सलामी बल्लेबाज के रूप में पदोन्नत किया गया है. वह उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. वहीं, कैमरन ग्रीन तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे. मध्यक्रम में अनुभवी स्टीवन स्मिथ और ट्रैविस हेड बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे. ब्यू वेबस्टर को टीम में बनाए रखा गया है, जबकि विकेटकीपर की भूमिका एलेक्स कैरी निभाएंगे. गेंदबाजी में कप्तान पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और स्पिनर नाथन लायन मौजूद होंगे. हालांकि, स्कॉट बोलैंड इस बार टीम से बाहर हैं, जबकि उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था.

दक्षिण अफ्रीका की टीम की कप्तानी टेम्बा बावुमा कर रहे हैं, और उनके साथ अनुभवी खिलाड़ी ऐडन मार्करम, कगिसो रबाडा और केशव महाराज मौजूद रहेंगे. टीम में युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिनघम और रयान रिकेल्टन शामिल हैं. गेंदबाजी आक्रमण में वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, मार्को जेनसन और केशव महाराज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. विकेटकीपर के रूप में काइल वेरेने टीम में हैं. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में संतुलन बनाए रखा है, जिससे वे ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन: ऐडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिनघम, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जेनसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

