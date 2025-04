BREAKING: पाकिस्तानी सैनिकों ने BSF जवान को हिरासत में लिया, गलती से पार किया जीरो लाइन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब पाक रेंजर्स ने एक भारतीय BSF जवान को हिरासत में ले लिया. यह घटना तब घटी जब जवान गलती से जीरो लाइन (भारत-पाक सीमा) पार कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए. इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है.

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) का जवान जीरो लाइन को पार कर पाकिस्तान के इलाके में चला गया. जवान का नाम और रैंक अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, यह घटना एक साधारण गलती के कारण हुई.

These steps reflect India's serious concerns over cross-border hostilities and reaffirm that peace and provocation cannot co-exist: BSF.

Pakistan Rangers detains BSF jawan who accidentally crossed Punjab border; flag meeting on between two forces for early release: Officials. pic.twitter.com/WPcWKu4F7i

— Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2025