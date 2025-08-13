MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड की 5,285 घरों की लॉटरी के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज! housing.mhada.gov.in पर जल्द करें रजिस्ट्रेशन

(Photo Credits File)

MHADA Konkan Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के कोकण बोर्ड ने ठाणे, वसई, पालघर, कुलगांव-बदलापुर और सिंधुदुर्ग (ओरोस) जैसे क्षेत्रों में कुल 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स के लिए लॉटरी निकालने जा रही है. यह लॉटरी 3 सितंबर 2025 को निकाली जाएगी. इन फ्लैट्स और प्लॉट्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, 13 अगस्त 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार अभी भी म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

14 जुलाई से शुरू हैं आवेदन

इन प्रमुख घरों और प्लाट के लिए आवेदन 14 जुलाई से शुरू हैं. जिसके बाद से लगातार इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर रहे है. आवेदन के बाद EMD भुगतान की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है, जिसे ऑनलाइन माध्यम या RTGS/NEFT के जरिए जमा किया जा सकता है. यह भी पढ़े: MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोंकण बोर्ड की 5,000 से ज्यादा घरों के लिए लॉटरी, जानें आवेदन की अंतिम डेट सहित दस्तावेज़ से जुड़ी अन्य डिटेल्स

म्हाडा कोकण बोर्ड द्वारा जिन घरों की लॉटरी निकाली जा रही है, वे रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं हैं. कुछ प्रमुख परियोजनाओं में, जहां स्थान रेलवे स्टेशन से दूर है, वहां आने-जाने के लिए अन्य परिवहन साधन उपलब्ध हैं.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र निवासी प्रमाण)

निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID)

आय प्रमाण पत्र

आधार कार्ड और पैन कार्ड

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

यदि लागू हो, तो जाति प्रमाण पत्र या अन्य विशेष कोटा से संबंधित दस्तावेज अंतिम पात्रता सूची 1 सितंबर होगी जारी

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, म्हाडा कोकण बोर्ड प्रारंभिक पात्रता सूची 21 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे जारी करेगा. इसके बाद आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे तक होगी. वहीं अंतिम पात्रता सूची 1 सितंबर 2025 शाम 6 बजे जारी होगी. लकी ड्रा के बाद विजेताओं को फोन, SMS, समेत अन्य माध्यम से सूचना दी जायेगी.