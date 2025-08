पहलगाम हमलावरों की पहचान और बैकग्राउंड को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट है झूठी, जानें सच

Fact Check: हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक कथित "रिपोर्ट" वायरल हो रही है, जिसमें हमलावरों की पहचान और उनके बैकग्राउंड से जुड़ी जानकारी दी जा रही है. दावा किया जा रहा है कि यह रिपोर्ट भारतीय सशस्त्र बलों (Armed Forces) के किसी अधिकृत माध्यम से जारी की गई है. लेकिन क्या यह सच है? PIB Fact Check और रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है.

किसी भी अधिकृत सैन्य मीडिया हैंडल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है. सशस्त्र बलों के जनसंपर्क विभाग या किसी नामित प्रवक्ता ने भी इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कथित रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है और प्रचारित की जा रही जानकारी आधारहीन है.

ऐसी संवेदनशील जानकारी को बिना पुष्टि के शेयर करना न सिर्फ गैरजिम्मेदाराना है, बल्कि यह कानूनन भी गलत हो सकता है. अगर कोई जानकारी अधिकृत सरकारी स्रोतों जैसे PIB, रक्षा मंत्रालय या सेना के आधिकारिक हैंडल से नहीं आई है, तो उस पर भरोसा न करें.

🚨 Social media accounts are spreading a Report on the Identities and Background of the Pahalgam Attackers'.

▶️ No authorised media handle of the Armed Forces has prepared or issued any such document.

▶️ No remarks of this nature have been made by the Armed Forces Public… pic.twitter.com/7UphgDvi3a

— HQ IDS (@HQ_IDS_India) August 4, 2025