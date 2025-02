BREAKING: 102 साल की उम्र में न्यूज रीडर वेंकटरमन का निधन, आकाशवाणी पर तमिल भाषा में सबसे पहले सुनाई थी स्वतंत्रता की खबर

News Reader Akashvani, Venkatraman Passes Away: आकाशवाणी के न्यूज रीडर वेंकटरमन अब इस दुनिया में नहीं हैं. बीमारी के चलते 102 वर्ष की उम्र में चेन्नई में उनका निधन हो गए. वे वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता की ऐतिहासिक खबर को तमिल में दिल्ली से प्रसारित कर देश की जनता को सुनाई थी. उन्होंने इस खबर समाचार रेडियो सीलोन पर सुबह 5:45 बजे प्रसारित किया था.

वेंकटरमन ने आकाशवाणी में वेंकटरमन ने लगातार 64 साल तक काम किया. शुरुआत में वे एक पटकथा लेखक थे, लेकिन बाद में वे नई दिल्ली में तमिल समाचार विभाग से जुड़े और आकाशवाणी के समाचार अनुभाग का हिस्सा बने. उनका योगदान भारतीय रेडियो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. वेंकटरमण बा इस दुनिया में नहीं रहे आल इंडिया न्यूज की तरफ से एक्स पर ट्वीट कर दी गई है. यह भी पढ़े: Naurang Yadav Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव, दिल्ली AIIMS में ली आखिरी सांस

Veteran News Reader of Akashvani, Venkatraman passes away in Chennai.

The 102-year-old was the 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐓𝐚𝐦𝐢𝐥 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 from Delhi in the early hours of… pic.twitter.com/VstAFOZsDL

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 5, 2025