Pune Road Accident: ट्रैक्टर चालक की बड़ी लापरवाही! सड़क से जा रही युवतियों को मारी टक्कर, बाल बाल बची जान, पुणे जिले के उंदरी मार्ग का वीडियो आया सामने (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे जिले के उंदरी मार्ग के मोहम्मदवाड़ी के पास एक ट्रैक्टर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक कार को टक्कर मार दी. जिसके कारण कार के सामने से जा रही तो युवतियों से ये कार टकरा गई. इस हादसे में युवतियां घायल हुई है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जहांपर देखा जा सकता है की किस तरह से ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही की है.

इस हादसे में युवतियों की जान बाल बाल बच गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Pune Road Accident: पुणे के वाकड में तेज रफ़्तार कार का कहर, बाइक सवार को मारी टक्कर, बीच सड़क गिरे दो लोग घायल (Watch Video)

पुणे में युवतियों को मारी ट्रैक्टर ने टक्कर

Pune: Undri Marg Safety In Question After Two Girls Narrowly Survive Tractor Collision Near Nyati Estate https://t.co/90D2XA1kNv pic.twitter.com/MlvljLWf0S

— Pune Pulse (@pulse_pune) April 4, 2025