Finance Bill 2025 Passed in Lok Sabha: ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म, 35 सरकारी संशोधन भी हुए; फाइनेंस बिल 2025 लोकसभा से पास (Watch Video)

Lok Sabha passes Finance Bill 2025: वित्त विधेयक 2025 (Finance Bill 2025) लोकसभा से पास हो गया है, जिसमें 35 सरकारी संशोधन शामिल किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में संशोधित विधेयक पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बजट प्रस्तावों को मंजूरी देने की मांग की गई. लोकसभा में पारित होने के बाद अब वित्त विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस विधेयक के पारित होते ही बजट 2025 की प्रक्रिया लोकसभा में पूरी हो गई है.

संशोधनों में एक बड़ा बदलाव ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स हटाने का है. इससे डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन एजेंसियों और ऑनलाइन कारोबार को राहत मिलेगी.

ये भी पढें: तमिलनाडु को पीएलआई स्कीम से हुआ सबसे अधिक फायदा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

#BudgetSession2025 ||#LokSabha passes 'The Finance Bill, 2025'

The Bill implements the financial proposals of the Central Government for the financial year 2025-2026.@nsitharamanoffc | @nsitharaman | @FinMinIndia pic.twitter.com/8nPu9ylhL8

— All India Radio News (@airnewsalerts) March 25, 2025