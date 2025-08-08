FACT CHECK: क्या भारतीय डाक सच में पंजीकृत डाक को बंद कर रहा है? जानिए इस भ्रामक दावे की असली सच्चाई

Photo- @PIBFactCheck/X

Is India Post Really Ending Registered Post: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि भारत पोस्ट अपनी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को 1 सितंबर 2025 से बंद करने जा रहा है. इस खबर को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम और चिंता देखने को मिली, खासतौर पर उन ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी सरकारी पत्राचार या दस्तावेज भेजने के लिए डाक सेवा पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है. लेकिन अब राहत की खबर है. PIB फैक्ट चेक और खुद डाक विभाग ने इस दावे को गलत करार देते हुए साफ कर दिया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं हो रही है.

बल्कि अब इसे स्पीड पोस्ट के साथ मिलाया जा रहा है ताकि ग्राहकों को दोनों सेवाओं के फायदे एक साथ मिल सकें. यानी न सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट की सिक्योरिटी और रिसीवर-स्पेसिफिक डिलीवरी मिलेगी, बल्कि स्पीड पोस्ट की तेजी भी साथ होगी.

1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं बंद हो रही

🚨 Is India Post Really Ending Registered Post? Several social media accounts claim that India Post has announced the discontinuation of Registered Post from 1st September 2025!#PIBFactCheck ✅ This claim is misleading! ✅ Registered Post is not getting discontinued. It is… pic.twitter.com/P5viTzpYy8 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 8, 2025

1 सितंबर 2025 से लागू होगा बदलाव

यह नया बदलाव 1 सितंबर 2025 से लागू होगा. इसका मकसद है डाक संचालन को और अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाना. इसके तहत स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट का प्रोसेसिंग सिस्टम एक साथ कर दिया गया है ताकि नेटवर्क में देरी कम हो और डिलीवरी पहले से और ज्यादा फास्ट हो सके.

डाक विभाग यूजर्स को देगा ऑप्शन

अब जिन आइटम्स को "स्पीड पोस्ट + रजिस्ट्रेशन" के साथ बुक किया जाएगा, उनकी डिलीवरी उसी व्यक्ति को की जाएगी, जिसके नाम से डाक भेजी गई है. वहीं सिर्फ स्पीड पोस्ट के तौर पर भेजी गई चीजें, पते पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती हैं. इससे साफ है कि डाक विभाग यूजर्स को ऑप्शन देगा कि उन्हें तेजी चाहिए या पहचान-आधारित डिलीवरी.

OTP-आधारित सुरक्षित डिलीवरी

नई सर्विस में आपको OTP-आधारित सुरक्षित डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी (COD), पूरी तरह ऑनलाइन ट्रैकिंग, रियल-टाइम अपडेट, कॉर्पोरेट खाता सुविधा और थोक में भेजने पर विशेष छूट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. यानी, अब डाक सेवा सिर्फ भरोसे का नाम नहीं बल्कि स्मार्ट और तेज डिलीवरी का भी प्रतीक बन रही है.

कीमतों में हो सकती है थोड़ी बढ़ोतरी

हां, इतना जरूर है कि इन नई सुविधाओं के चलते कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर इसकी तुलना प्राइवेट कूरियर से करें तो अब भी यह एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प साबित होता है.

तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. डाकघर की रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं हो रही, बल्कि अब आपको पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और स्मार्ट सेवा मिलने जा रही है.