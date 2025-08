FACT CHECK: AI जनरेटेड है पुल से गिरते ट्रक का वीडियो, फर्जी दावे के साथ हो रहा वायरल; ऐसे सामने आई सच्चाई

Photo- @JohnPeter_RWA/X

Truck Accident Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ा लाल ट्रक पुल से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में ट्रक को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने की भी कोशिश होती दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि यह हादसा बाढ़ की वजह से हुआ. इसे 'See how costly a small mistake can be' नाम के कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, जिसका मतलब होता है- कैसे एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान में बदल सकती है. लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

पुल से ट्रक गिरने वाला वीडियो AI जनरेटेड है

See how costly a small mistake can be. 👇👇 pic.twitter.com/K8Ct2Mawne — Milind Nagare (@apanmarathi) August 5, 2025

कैसे पता चली सच्चाई?

सबसे पहले, इस घटना से जुड़ी कोई भी पुख्ता मीडिया रिपोर्ट या स्थानीय खबर सामने नहीं आई, जिससे यह शक और भी गहरा गया कि कहीं ये वीडियो फर्जी तो नहीं है. इसके बाद जब वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल Hive Moderation की मदद से जांचा गया तो नतीजे साफ थे. इस टूल ने वीडियो को 95.5% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया.

इतना ही नहीं, अगर वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो उसके ऊपरी बाएं कोने में एक AI टूल का लोगो भी साफ नजर आता है. यह इस बात की पुष्टि करता है कि वीडियो को किसी AI सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है और यह किसी असली घटना से संबंधित नहीं है.

AI जनरेटेड है ट्रक एक्सीडेंट का VIDEO

इसलिए यह साफ है कि यह वीडियो हकीकत नहीं है बल्कि AI से बनाया गया एक विजुअल इफेक्ट है. सोशल मीडिया पर फैले इस वीडियो को सच मानकर फैलाना गलत है.

वायरल हो रहा पुल से ट्रक गिरने वाला वीडियो AI जनरेटेड है और इससे जुड़ा दावा भ्रामक है.