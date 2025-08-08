Gurugram: युवक को कार में आया हार्ट अटैक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने CPR देकर बचाई जान, गुरुग्राम का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@imayankindian)

गुरुग्राम, हरियाणा: हार्ट अटैक की घटनाएं कुछ वर्षों में काफी ज्यादा देखने को मील रही है. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक इसके शिकार हो रहे है. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने एक युवक को सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली. ये घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है. मेदांता हॉस्पिटल के पास, रोज़ की तरह ड्यूटी पर तैनात एएसआई कृष्ण कुमार ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे.तभी एक कार संदिग्ध रूप से बीच सड़क पर खड़ी नज़र आई. पास जाने पर देखा, ड्राइवर बेहोश पड़ा है, और उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं थी. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कर्मी ने लोगों की मदद से कार का दरवाजा खोला और उसकी नब्ज चेक की. इसके बाद उन्होंने उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में युवक होश में आ गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर@imayankindian नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: मुरादाबाद पुलिस के दो सिपाहियों ने दिखाई बहादुरी, हार्ट अटैक से तड़पते व्यक्ति को दिया सीपीआर; बच गई जान

ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिया युवक को सीपीआर

बिना देर किए सीपीआर देना शुरू किया

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कृष्ण कुमार ने राहगीरों की मदद से कार का दरवाजा खोला. ड्राइवर की नब्ज और सांस की जांच की. इसके बाद बिना समय गंवाए उन्होंने सीपीआर देना शुरू किया.कृष्ण कुमार ने बार-बार ड्राइवर की छाती पर दबाव डालते हुए सीपीआर प्रक्रिया जारी रखी.कुछ ही मिनटों में युवक के शरीर में हरकत आई, सांसें लौटीं, और होश वापस आने लगा.

होश में आया युवक

होश में आने के बाद सबसे पहले उसे पानी पिलाया गया. फिर उसे आराम करने दिया गया, जब तक हालत स्थिर नहीं हो गई. अब वह सुरक्षित है, और शायद आज ज़िंदा होने का श्रेय सिर्फ एक पुलिसकर्मी को देता है.