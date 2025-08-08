Viral Video: कनाडा में भालू ने घर में घुसकर की गलती, छोटे से डॉग ने निकाल दी हेकड़ी; वीडियो वायरल
Photo- @nexta_tv/X

Pomeranian Dog Viral Video: कहते हैं कि डर शरीर से नहीं, जिगर से होता है. कुछ ऐसा ही नजारा कनाडा के वैंकूवर में देखने को मिला, जहां एक छोटे से कुत्ते ने बड़े से भालू को ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं कर सका. दरअसल, ये वाकया एक आर्टिस्ट के घर का है. घर में कुछ खाने की तलाश में एक भालू खिड़की के रास्ते अंदर घुस आया. उसे शायद अंदाजा नहीं था कि अंदर एक ऐसा योद्धा बैठा है, जो कद में भले ही छोटा हो, लेकिन हिम्मत में किसी शेर से कम नहीं. इस घर में रहता है एक पोमेरेनियन डॉग, जिसका नाम है Scout.

जैसे ही Scout की नजर भालू पर पड़ी, उसने बिना वक्त गंवाए सीधे उस पर धावा बोल दिया. न कोई डर, न कोई हिचक. बस जोर-जोर से भौंकते हुए वो भालू की ओर दौड़ा और उसे घर से बाहर खदेड़ दिया.

छोटे से डॉग ने निकाली भालू की हेकड़ी

वीडियो घर में लगे CCTV में कैद

पूरे घटनाक्रम का वीडियो घर में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. TikTok पर ये वीडियो अब तक करीब एक मिलियन बार देखा जा चुका है. लोग Scout की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हीरो बना लिटिल डॉग

मालिक का कहना है कि Scout हमेशा से ही बहुत अलर्ट रहता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन भालू से भी भिड़ जाएगा. अब Scout सिर्फ उनका नहीं, सोशल मीडिया का हीरो बन चुका है.

ये कहानी एक शानदार उदाहरण है कि हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती छोटी लगती है.