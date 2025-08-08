DPL 2025, East Delhi Riders vs Outer Delhi Warriors, 12th Match Live Streaming: ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

East Delhi Riders vs Outer Delhi Warriors, Delhi Premier League 2025 12th Match Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी आठ अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा (Siddhant Sharma) है तो वहीं, अनुज रावत (Anuj Rawat) ईस्ट दिल्ली राइडर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

अपने पिछले मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने नई दिल्ली टाइगर्स को हरकार इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की थी. यह मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. आउटर दिल्ली इस सीजन में अपनी दूसरी जीत की तलाश में होगी, जबकि ईस्ट दिल्ली अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. आउटर दिल्ली की टीम से प्रियांश आर्या और सुयश शर्मा पर सबकी नजर होगी.

वहीं, ईस्ट दिल्ली के लिए कप्तान अनुज रावत से टीम को काफी उम्मीदें होंगी. अनुज इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं, और वह आउटर दिल्ली के खिलाफ कप्तानी पारी खेल कर टीम की लय को बरकरार रखना चाहेंगे. पिछले मैच में रौनक वघेला ने ईस्ट दिल्ली के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे, जिससे टीम को जीत मिली थी.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी आठ अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (EDR vs ODW Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में ईस्ट दिल्ली राइडर्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. इस बीच दोनों ही टीमें जीत का स्वाद चखना बाकी हैं.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ईस्ट दिल्ली राइडर्स (EDR): हर्षित राणा (कप्तान), सार्थक रंजन, वैभव कंडपाल, यजस शर्मा, अर्जुन रापरिया, अर्नव बुग्गा, यश भाटिया, विकास दीक्षित, प्रणव राजवंशी (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, सिद्धांत बंसल.

आउटर दिल्ली वॉरियर्स (ODW): प्रियांश आर्य, सनत सांगवान, मोहित पंवार, श्रेष्ठ यादव, शिवम शर्मा, ध्रुव सिंह (विकेटकीपर), सिद्धांत शर्मा (कप्तान), केशव डबास, हर्ष त्यागी, कमल बैरवा, सुयश शर्मा.

नोट: ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.